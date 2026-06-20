修行中のお坊さんの食事と言えば、動物性の食材を用いない質素な食事をイメージする人が多いだろう。 【漫画】「本当にきついお坊さんの修行日記」を読む 今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな修行中のお坊さんを支える「加行メシ（けぎょうめし）」の存在。 きっかけになったのは漫画家の大賀零さん（@scorpionzero2）が現役のお坊さんに取材して描いた漫画『本当にきついお坊さんの修行日記』（ぶんか社コミッ