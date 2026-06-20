パラグアイが開始1分4秒で先制に成功北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日、大会9日目を迎えた。グループDの第2節でパラグアイ代表とトルコ代表が対戦。試合開始からわずか64秒、かつてMF三笘薫とブライトンで共闘したMFフリオ・エンシソのアシストからMFマティアス・ガラルサが早々に先制ゴールを奪った。時計が1分をすぎた直後だった。パラグアイのMFアンドレス・クバスが敵陣中央でこぼれ球を拾いショートカウンタ