森保ジャパンはメキシコでチュニジアと戦う森保一監督率いる日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節チュニジア戦に臨む。第1戦のオランダ戦を2-2で引き分け。勝てば決勝トーナメント進出が大きく近づく一戦は、MF久保建英（レアル・ソシエダ）の欠場が決定している。19日の前日練習では豪雨に襲われたモンテレイ。日中は気温40度