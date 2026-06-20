サッカー韓国代表が2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）で共同開催国メキシコを相手に善戦したが、惜しくも敗れた。韓国代表は19日（日本時間）、メキシコのグアダラハラ競技場で行われたW杯1次リーグA組第2戦でメキシコに0−1で敗れた。前半戦に激しい攻防戦を見せた韓国は後半5分、ミス一つで崩れた。ゴール前で空中ボールを処理したGK金承奎（キム・スンギュ、FC東京）がDFイ・ギヒョク（江原）とぶつかっ