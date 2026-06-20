陶器や染物など全国の工芸作家たちの展覧会が20日、名古屋・栄の松坂屋美術館で始まりました。第48回日本新工芸展の会場には、陶器や染物など全国の工芸作家が制作した作品およそ150点が展示されています。艶やかな光沢で立体感のある森をイメージした陶器は、作品を斜めにして釉薬を流すことで美しい流れを表現しています。安城市の待田和宏さんの作品は、手作業で自然のカーブを作り、釉薬の厚さを変えるこ