【新華社黔東南6月20日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州鎮遠県で19〜21日、第42回端午節伝統ドラゴンボートレースと農村ドラゴンボート大会「村舟」が開かれている。全国から集まった60チーム余りが熱戦を繰り広げているほか、水上パレードなど多彩な催しも行われ、多くの見物客が訪れている。（記者/楊文斌）