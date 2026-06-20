プロ野球・巨人は20日、浅野翔吾選手を1軍登録しました。浅野選手は今季5月23日に1軍登録されましたが3試合に出場し、10打数1安打で打率.100の成績となり5月28日に登録を抹消。ファームでは47試合の出場で4本塁打24打点で打率.333、前日は4安打をマークするなど調子を上げてきました。巨人は前日の試合でキャベッジ選手が途中交代しており、橋上秀樹監督代行は試合後、「明日以降状態を確認しながらという形になると思います」と説