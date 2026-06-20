歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜に参列した様子を明かす場面があった。オープニングトークで「今週はやっぱり中村玉緒さんのお通夜に行ってきたんですけど。オープニングからごめんなさいね」と言及。「本当に私、仲が良かったんですよ。大先輩ですけ