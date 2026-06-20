フジテレビの勝野健アナウンサーが１９日付で自身のインスタグラムを更新。改めて退社したことを報告した。「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」と書き出し、「ありがとうございました」のメッセージとともにフジ本社の写真を投稿した。「４年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに心から感謝して