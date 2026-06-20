【シアトル＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は開催国の米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）との接戦を制し、ブラジル（同６位）がハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキングは１１日時点）モロッコ１―０スコットランド