【FIFAワールドカップ2026】アメリカ代表 2ー0 オーストラリア代表（日本時間6月20日／シアトル・スタジアム）【映像】VARでオフサイド取消→ゴール巡る微妙な瞬間VARで判定が覆った場面が話題を集めている。アメリカ代表が2点目を決めたと思われた場面で、オンサイドかオフサイドかの判定を巡って議論に。ファンの間でも「オフサイド？？？」「ゴールじゃね」と意見が分かれた。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グル