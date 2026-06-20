「ミニマリスト」と聞くと、「とにかくモノを買わない」「シンプルな道具しか使わない」というイメージを持たれがちです。でも実際は、暮らしを楽にするために上手に道具やモノを取り入れています。今回は整理収納アドバイザーFujinaoが「あえて買った」ことで逆にモノが減ったと感じている道具をご紹介いたします。【詳細】他の記事はこちら?ロボット掃除機今の私の暮らしに欠かせないのは、ロボット掃除機です。ロボット掃除機を