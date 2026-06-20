ダイソーの手芸グッズ売り場で『ダブルリングオープナー』を発見。セリアで話題になっていたアイテムが、ついにダイソーにも登場です。ダブルリングを開く際に爪が割れたり、ネイルが欠けたりして困った経験がある方にぴったり。指先に負担をかけずスムーズに着脱できるので、特にハンドメイドを楽しむ方におすすめですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダブルリングオープナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長5