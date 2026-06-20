今回はダイソーの『2WAYショルダーバッグ』をご紹介！ショルダーバッグとトートバッグの2WAYで使えるうえ、前面にはフラップ付きの大きなポケットを2つ搭載。A5サイズのスケジュール帳や長財布、傘も収納できる実用的なサイズ感です。重さは約81グラムと軽量で、普段使いはもちろん、旅行用のサブバッグにも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2WAYショルダーバッグ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4