ダイソーで見つけたスライダーバッグがとても優秀で驚きました！仕切りが付いていて、小物をしっかり分けながら収納することが可能。アウトドアや旅行に欠かせない絆創膏や薬などの持ち運び、文具の仕分け、アクセサリーの保管に便利ですよ！ポーチと違って傷みが気になったら気軽に取り換えられる気軽さも嬉しいです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：仕切り付きスライダーバッグSサイズ価格：￥110（税込）サイズ（約）