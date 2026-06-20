今SNSやネットで話題になっている、ダイソーの新作『キャリー台車』。ホームセンターでこの手の商品は2,000円弱で販売されていることが多いのに、なんとダイソーなら700円で買えちゃいます！しかも、同じ商品同士を縦・横に連結することが可能。キャスターもスムーズに動き、100均の商品とは思えません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：横にも縦にも連結できるキャリー台車（キャスター2.5cm）価格：￥770（税込）サイズ