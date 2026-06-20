スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、FWアレクサンデル・イサク（リヴァプール／イングランド）とヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）は大会が進むにつれてさらに良くなると警告した。大手メディア『ESPN』が伝えている。日本代表と同じグループFに入るスウェーデン代表は、14日に行われたFIFAワールドカップ2026第1節でチュニジア代表に5−1で大勝。この試合では、イサクが1ゴール2アシスト