日本代表がFIFAワールドカップ2026・グループFを首位または2位で突破した場合、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で対戦するのはグループCの首位または2位だ。日本サッカーファンの注目を集めるグループCの第2節が19日に行われた。モロッコ代表は開始70秒にイスマエル・サイバリが挙げた1点を守り抜き、スコットランド代表を1−0で撃破。また、ブラジル代表はマテウス・クーニャの2ゴールやヴィニシウス・ジュニオールの得