FIFAワールドカップ2026・グループC第2節が19日に行われ、ブラジル代表とハイチ代表が対戦した。第1回から全大会に出場し、最多5回の優勝を誇る王国に、1974年大会以来の出場となるハイチが挑んだ。だが、試合前の予想通り、ブラジルが主導権を握る展開となる。12分、ハフィーニャがゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドで得点と認められない。それでも23分にこじ開けた。ペナルティエリア左からヴィニシウス・ジュニオ