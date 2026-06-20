2021年に「TRYラーメン大賞」で4連覇を達成、いまだ殿堂店として飛躍を続けるレジェンドラーメン店『飯田商店』。同店がある神奈川県・湯河原はラーメンファンの聖地ともいわれ、連日全国から多くの人々が詰めかけている。その店主、飯田将太さんが手掛けるチャリティイベントがある。そのイベントとは。国境も宗教も民族の枠も超えた“旨い一杯”初夏のある晴れた日、同店のトラックが現れたのは鎌倉の「カトリック雪ノ下教会」。