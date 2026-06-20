北中米ワールドカップで現地６月19日、グループＣ第２節の２試合が行なわれた。スコットランド対モロッコは、モロッコが１−０の勝利を収める。ブラジル対ハイチは、ブラジルが３−０で快勝した。この結果、勝点４でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが首位に立つ。スコットランドが勝点３で３位、２連敗のハイチは最下位でグループステージ敗退が決まった。 グループＣ／ここまでの結果と今後の予定