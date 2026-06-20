現地６月18日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節で、韓国代表とメキシコ代表が激突。試合は50分の先制点を守り切ったメキシコが、１−０で勝利を収めた。そんな一戦で注目を集めたのが、韓国代表MFのイ・ガンインとメキシコ代表を率いる ハビエル・アギーレ監督のやり取りだ。試合中、イ・ガンインがメキシコのベンチ前へ歩み寄り、アギーレ監督と笑顔で会話を交わす場面が中継に映し出された