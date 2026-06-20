現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのC組２節で、ブラジル代表（FIFAランキング６位）が、ハイチ代表（同83位）とアメリカのフィラデルフィアで対戦。３−０で快勝し、今大会初白星を挙げた。ゴールは全て前半に生まれた。23分と36分にマテウス・クーニャ、45＋３分にヴィニシウス・ジュニオールが得点し、完全に主導権を掴んだ。ただ、後半はチャンスを仕留め切れず。78分に途中出場のエンドリッキがネットを揺ら