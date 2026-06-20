女子バレーの野中瑠衣がいつもとは違うワンピース姿を披露した(C)産経新聞社バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、コート上とは違う装いにファンが歓喜した。【写真】まるで…「モデルさんだ」野中瑠衣のワンピ姿をチェック24歳の野中はインスタで「幸せいっぱいの空間に癒された素敵な1日 本当におめでとう」と記し、「そして、久々に親戚一同集まれたことも、と