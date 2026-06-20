20日午前11時「北陸地方が梅雨入りしたとみられる」と新潟地方気象台が発表しました。2025年より29日遅く、平年より9日遅い、梅雨入りです。石川県内は20日昼前から断続的に雨模様となっていて、夕方からは雷を伴い、激しく雨が降るところがありそうです。21日の明け方にかけては、低い土地の浸水、川の増水などに警戒してください。向こう1週間は前線や低気圧の影響で、雨や曇りの日が多い見込みです。北陸地方で梅雨が明ける時期