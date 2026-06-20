All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」の好きなメンバーランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：佐久間大介／42票2位にランクインしたのは、42票を獲得した佐久間大介さんです。卓越したダンススキルとダイナミックなアクロバットでステージを魅了する一方、自他ともに認め