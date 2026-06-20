近畿地方は２０日、前線が西日本を北上する影響で、広い範囲で雨となっています。 気象台はあす２１日の明け方にかけて警報級の大雨となる恐れがあるとして、注意を呼びかけています。 前線が西日本を北上し南から湿った空気が流れ込んだ影響で、近畿地方では未明から雨となっています。 ２０日１１時５５分現在、全域に雷注意報が発表されていて、局地的に雷を伴う激しい雨が予想されています。 ２１日朝６時までに降る２４時