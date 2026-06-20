徳島県上板町では藍染の原料をつくる最初の工程「藍粉成し」が行われています。 藍を裁断機で細かく刻み、大型の扇風機で飛ばして葉だけを取り出していきます。 徳島県は藍の全国一の産地で、今の時期、藍染の原料「すくも」をつくる「藍粉成し」の作業が行われています。 取り出された葉の中から色鮮やかな緑色のものを選別し、竹ぼうきと熊手でかき混ぜながら広げ、２日ほど乾燥させます。 今年は４月の気温が高く藍の成育が