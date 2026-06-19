「いつか子どもができたら」と思い描いたジュリワタイさんの将来は、「卵子の数が同世代よりも少ない」と医師に告げられ、大きく変わり始めます。夫婦間で子どもに対する考え方にズレがあった当時、彼女が決断した道は、パートナーから精子提供を受けて「選択的シングルマザー」になることでした。 【写真】「かわいいドレス姿で親子でDJ」8歳になった娘さんとの今（6枚目/全9枚） 「間に合わないかも…」35歳