NHKの廣瀬智美アナウンサー（44）が同局を対局し、プロ野球・巨人の球団職員に転身することが20日、分かった。関係者によると、転職サイトから応募。チームの編成に携わっていく予定という。7月1日付で入社する。廣瀬アナは04年に入局し、鹿児島放送局に赴任。大阪放送局への転勤を経て、09年に東京に赴任した。「サンデースポーツ」のメインキャスターや「ニュースウオッチ9」のスポーツキャスターなどを歴任した。