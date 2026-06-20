20日の東京4R2歳新馬戦（芝1400メートル、牝馬限定）は、好発から先手を奪った1番人気ルークウォーム（手塚久、父トゥーダーンホット）が危なげなく逃げ切って初陣Vを飾った。騎乗した津村は「競馬でお利口な馬で、言うことない雰囲気だった。行く馬がいなかったし、ちゃんとゲートも出たので気分を害さないように行ったが、控えても大丈夫。ハナに行って（上がり3F）33秒9で上がっているし、いい脚を使えそう。距離は1F延びて