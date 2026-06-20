'27年1月24日以降のBS4K放送を終了するとBS―TBSが発表したのは、4月15日のことだった。【写真】BS4Kを本格化を意識させた東京五輪、国民が感動した“きょうだい選手”「画像の精細さを示す単位の“画素数”でいうと、4Kは約830万画素。現在の地上波テレビは“フルHD”と呼ばれる約207万画素で、約4倍の映像美が売りでした」（家電メーカー関係者、以下同）日本では'18年から、東京五輪を見据えてBS4K放送が本格化したが─。「