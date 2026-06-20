関東の学生陸上部員にとって、トラックシーズンのメインイベントの一つが関東学生対校選手権（関東インカレ）だ。自身のためだけではなく、対校戦で上位を目指す母校のため、チームを代表するエースたちが激突する。５月下旬に行われた今季の大会でも、箱根を目指す実力者たちが確かな成長の跡を見せた。（編集委員近藤雄二）三浦龍司以来３年ぶり男子１、２部の５０００、１万メートルで、唯一優勝を遂げた日本選手が、中大