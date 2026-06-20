ブラジル―ハイチ前半、自身2点目のゴールを決めるブラジルのクニャ（右）＝フィラデルフィア（共同）ブラジルが快勝した。相手守備ラインの背後を突いて好機を量産。前半23分、ビニシウスのシュートは相手GKにはじかれたが、クニャが詰めて先制。同36分にスルーパスからクニャが再び決め、同追加タイムにも裏に飛び出したビニシウスが加点した。ハイチは高い守備ラインを敷いたが、緻密さを欠いた。CKなどからの好機も生かせ