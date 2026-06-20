NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。広島は常廣羽也斗投手を登録し、益田武尚投手を抹消しました。3年目を迎える2023年ドラフト1位・常廣投手は、4月26日に今季初昇格。4試合にリリーフ登板しいずれも無失点に抑えるも、5月18日に抹消となっていました。ファームではここまで12試合にリリーフ登板し防御率2.25。1軍定着に向け、引き続きの好投に期待がかかります。一方、抹消となった益田投手は、前日19日のヤクルト戦の6回から