お笑いタレントのほんこん（63）が20日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分、関西ローカル）に出演。立憲民主党の古賀千景参院議員が、自衛隊への志望理由に経済的な事情があると発言し、波紋を広げていることについて議論した。15日の参院決算委員会で、元小学校教諭の立憲民主党・古賀千景参院議員が児童向け冊子「まるわかり！日本の防衛」をめぐる質疑の中で「経済的に厳しい子どもたちが自