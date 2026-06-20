実家を片付けたときに、古いテレビを処分するケースは少なくありません。ところが、テレビを処分したあともNHK受信料の支払いが続いていたことに、あとから気づく人もいます。 この場合、すでに支払った受信料は返してもらえるのでしょうか。本記事では、テレビを処分した場合のNHK受信契約の扱いと、返金の考え方、手続き時の注意点について解説します。 実家のテレビを処分したらNHK受信契約は解約できる？