Uber Eatsなどの配達サービスでは、配達員がスマートフォンの地図を確認しながら自転車を運転している場面を見かけることがあります。 しかし、もし「ながらスマホ」の状態で走行し、歩行者やほかの自転車にぶつかりそうになった場合、交通違反に問われるのでしょうか。2026年4月1日からは自転車にも青切符制度が導入されます。 本記事では、自転車のながらスマホがどのような違反に該当するのか、また