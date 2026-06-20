サッカーの戦術を読み解き、観戦をより楽しむためには何に着目するべきか。サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤さんは「綺麗な陣形を保っているより、ぐにゃぐにゃと選手が動き回っている方が、攻撃も守備も戦略的に優れている。空いているスペースや無駄に動いているように見える選手にも実は意味があり、それを読み解けると戦術も見えてくる」という――。※本稿は、ノーミルク佐藤『サッカーIQを高める サッカーシステム