「3日目ぐらいに『幽霊憑いたな』と思ったんですよ」――。山下リオが、主演映画『遺愛』の撮影中に起きた不思議な出来事を告白。自宅で物が勝手に動くような現象があったほか、「途中で顔変わりましたよね」と言われたエピソードも明かした。山下リオ○山下リオが『遺愛』撮影中の“不思議な出来事”を語る映画『遺愛』の公開初日舞台挨拶が19日に都内で行われ、山下リオ、小川あん、酒井善三監督、プロデューサーの大森時生氏(テ