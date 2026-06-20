ＮＰＢは２０日の出場選手登録と抹消を公示した。巨人・浅野翔吾外野手（２１）が３週間ぶりに出場選手登録された。４年目の今季は出場３試合で１０打数１安打、打率１割。ファームリーグの直近５戦は１７打数７安打で打率４割１分２厘と好調ぶりをアピールしていた。前日の中日戦（東京ドーム）で４回の守備からコンディション面が理由で途中交代したキャベッジ外野手はこの日、グラウンドに姿を見せず。登録抹消となはなら