日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「鳥瞰」はなんて読む？「鳥瞰」という漢字を見たことはありますか？「鳥」は「ちょう」かな？と見当がつきますが、「瞰」の読み方は予想するのが難しいですよね。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ちょ