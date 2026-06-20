６月２０日の函館５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル＝１０頭立て）で、“白毛一族”のスノーウィスパー（栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）がデビューを果たした。７・６倍の単勝５番人気に支持され、最後の直線で追い上げるも６着に敗れた。函館競馬場は新たなアイドルホースを目当てに大観衆が集い、白毛馬がパドックに現れると一斉にシャッターが切られた。半姉のソダシ（父クロフネ）は２０年７月に