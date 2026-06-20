「テレ東音楽祭 2026 夏 」Ⓒテレビ東京 「テレ東音楽祭 2026 夏 」（ 6月28日夜6時30分〜）の出演アーティスト第２弾が20日、発表された。テレ東では、6月28日夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026 夏 」を放送します。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける（※一部事前収録あり）MC を深澤辰