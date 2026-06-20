◆ファーム・リーグ巨人―中日（２０日・ジャイアンツタウン）＝雨天中止＝巨人２軍は午後１時からの中日戦が天候不良のため中止。投手、野手ともに午前中からジャイアンツ球場の室内で全体練習を行った。首脳陣が見つめる中、野手陣はマシン打撃やノックなどで大粒の汗を流した。１軍再昇格を目指す吉川尚輝内野手（３１）は打撃練習で快音を響かせ、丁寧にスイングを重ねた。下半身のコンディション不良で戦列を離れていた