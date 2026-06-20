◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦トルコ―パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）パラグアイ（ＦＩＦＡランク４１位）がトルコ（同２２位）と対戦。パラグアイがエリア外からＭＦガラルサのミドルシュートで、今大会最速となる開始から１分４秒（記録上は前半２分）で先制に成功した。同日行われたスコットランド―モロッコ戦でモロッコのＦＷサイバリが決めた開始７１秒を上回る大会最速ゴール