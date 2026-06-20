サッカー日本代表の森保一監督が日本時間20日、翌日に行われるFIFAワールドカップ・グループF第2戦のチュニジア戦を前に会見に登場しました。日本代表は日本時間15日に行われた初戦、格上のオランダを相手に2-2で引き分けとなり、勝ち点1を獲得しました。森保監督は初戦を振り返り、「オランダ戦は選手たちが非常にいいパフォーマンス見せてくれて最後まで粘り強く闘い勝ち点1を掴み取ってくれた。このW杯に向けてチームが大きな目