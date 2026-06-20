イスラエルと親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意したと19日、ロイター通信が報じました。アメリカとイランの協議の進展につながるかが注目されます。ロイター通信は19日、アメリカ政府高官の話として、イスラエルとレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意したと報じました。イスラエルの高官は、「レバノン南部への駐留を続ける」としつつも「我々は停戦状態にある」と明らかにしていて、「ヒズボラ」側も「停戦を順守