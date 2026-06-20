◇MLB ドジャース-オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは2回にアンディ・パヘス選手がタイムリー2塁打を放ち、序盤で3点のリードに成功しています。その際、1塁ランナーのアレックス・フリーランド選手が好走塁で本塁へ生還。ギリギリのタイミングとなりビデオ判定も行われましたが、巧みなスライディングを披露し、判定変わらずセーフを勝ち取りました。ドジャースは2点リードの2回、1死からフリーラン