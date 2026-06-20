世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「ひょうで街一面真っ白に車立ち往生…警察も出動」についてです。◇◇◇アメリカ・コロラド州。6月に入ったというのに、辺り一面が真っ白に。降っていたのは、大量の「ひょう」です。コロラド州を襲った、激しい嵐は各地で被害をもたらしました。膝のあたりまで冠水した道路を進む警察官。向かった先にあったのは、立ち往生した車です。警察官「水がすごく入ってるね。